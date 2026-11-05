Глава МЧС России пригласил Путина на новый полигон в Татарстане

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Глава МЧС России Александр Куренков пригласил Президента РФ Владимира Путина на новый полигон ведомства в Татарстане. Предложение прозвучало во время доклада на совещании главы государства с членами правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Четвертого сентября совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым недалеко от Казани мы открыли первый в России учебно-тренировочный полигон мирового уровня… Мы рассматриваем Казанский комплекс как основу для дальнейшего масштабирования подобных решений в других регионах России. Если, Владимир Владимирович, позволит Ваш рабочий график, для нас было бы честью представить Вам возможности этого полигона непосредственно на месте», – сказал Куренков.

«Хорошо, спасибо большое», – ответил ему Президент России.

Ранее «Татар-информ» писал, что полигон находится в селе Столбище Лаишевского района РТ, его открыли Глава МЧС Александр Куренков и Раис РТ Рустам Минниханов. Полигон состоит из трех частей. На его территории находится действующая пожарная часть №80. Здесь же располагается административно-бытовой комплекс с учебными классами, из которых можно сделать конференц-зал. Есть места для проживания, рассчитанные на 50 курсантов и столовая. На территории полигона расположилось и футбольное поле – здесь будут проводить различные спортивные соревнования.

Пожарные и спасатели смогут учиться на комплексах, имитирующих многоквартирный дом. Там они будут отрабатывать сценарии почти в реальных условиях. Даже двери, которые установили там, будут по-настоящему взламываться – они будут расходником и после каждой тренировки будут меняться. Подробнее о полигоне – в материале «Татар-информа».