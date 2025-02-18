Глава Мамадышского района: Ситуация с демографией на селе остается сложной

Глава Мамадышского района РТ Вадим Никитин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Руководство Мамадышского района Татарстана по-прежнему тревожит ситуация с демографией в сельской местности. Об этом заявил глава Мамадышского района РТ Вадим Никитин на отчетном заседании Совета муниципалитета, сообщает пресс-служба Государственного Совета республики.

«Это связано, прежде всего, с переездом трудоспособного населения в большие города для трудоустройства и проживания на протяжении последних десятилетий», – отметил докладчик.

«В этом году инициировали новую муниципальную программу по предоставлению социальных выплат при строительстве нового и приобретении вторичного жилья для сельских жителей и переехавшим для трудоустройства в сельскую местность», – проинформировал глава района.

«Мы также ввели дополнительную меру социальной поддержки – единовременную денежную выплату при рождении ребенка и его регистрации в нашем районе в размере 10 тыс. рублей, 20 тыс. – при рождении ребенка для граждан, участвующих в специальной военной операции», – напомнил он.

При этом объем валового территориального продукта района по итогам 2024 года составил 18,9 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с 2023 годом. Объем отгруженных товаров промышленного производства оказался равен 17 млрд 851 млн рублей с ростом на 14% к 2023-му. Индекс промышленного производства составил 104,4%. За счет всех источников финансирования за прошлый год в район было привлечено 4 млрд 550 млн. рублей инвестиций.

По словам главы муниципалитета, ведущие предприятия по-прежнему демонстрируют устойчивый рост инвестиций, направляя их на модернизацию и реализацию новых проектов. В частности, местный филиал предприятия «Азбука сыра» за 2024 год произвел продукции на 8,5 млрд рублей, что на 5% больше показателя предшествующего года.

Сама сессия Совета района, прошедшая в Мамадышском политехническом колледже, началась с минуты молчания в память о земляках, павших в ходе специальной военной операции. В действующую армию ушли более 500 жителей муниципалитета.

До начала мероприятия Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в сопровождении Вадима Никитина осмотрел Многофункциональный спортивный центр, который строится по федеральной программе «Комплексное развитие территорий».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане.