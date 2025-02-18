Мухаметшин: Мамадышский район – один из передовых и поступательно развивающихся

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Мамадышский район Татарстана является одним из «передовых и поступательно развивающихся» муниципалитетов республики. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на отчетном заседании Совета Мамадышского района, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Председатель Госсовета Татарстана напомнил, что в прошлом году район продемонстрировал позитивную динамику и занял в рейтинге социально-экономического развития 23-е место, поднявшись сразу на четыре позиции.

«Уверен, правильная постановка задач, самокритичный анализ сделанного и выводы позволят еще больше нарастить успехи одного из самых крупных районов республики», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Согласно данным Минстроя РТ, за 2024 год в Мамадышском районе было введено 15,1 тыс. кв. метров жилья, по этому показателю он находится на 19-м месте по региону. Благодаря федеральным, республиканским и иным программам построено, капитально отремонтировано и благоустроено 29 объектов почти на 700 млн. рублей.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Мамадышский район вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие республики. Прошедший год с точки зрения ввода жилья и развития социальной инфраструктуры для района стал успешным. Однако еще есть резервы, где можно нарастить свои планы», – отметил в связи с этим глава парламента.

Фарид Мухаметшин также оценил формат отчетных сессий, назвав его «хорошим». «<...> на на встрече с районным активом в открытой беседе обсуждаются итоги работы и ставятся новые задачи, которые предстоит реализовать в наступившем 2025 году», – пояснил он.

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана – 14 лет руководивший Мамадышским районом Анатолий Иванов поблагодарил земляков за активную работу. «За всеми этими цифрами и показателями стоит большой труд <...>. Я не устану повторять, что самое ценное, что есть в нашем районе, – это его люди, с ними можно горы свернуть», – сказал парламентарий.

В завершении отчетной сессии состоялось вручение государственных и ведомственных наград. В заседании также приняли участие депутаты Госсовета РТ Марат Галиев и Рустем Усманов.