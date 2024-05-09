Глава Мамадышского района: «Мой дед ушел на войну — вместе с ним четыре брата»

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

В День Победы глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о своем дедушке, воевавшем в Великой Отечественной войне. Таким образом руководитель муниципалитета присоединился к патриотической акции «Мой Герой — моя семья».

«Иван Иванов — это дедушка с папиной стороны. Он ушел на фронт в 42 года. Вместе с ним воевать ушли четыре его брата. Ни один из них не вернулся домой. Все они без вести пропали. Нет ни у кого даже могилы, чтобы куда-то можно было поехать и почтить память. Последнее письмо от дедушки пришло с территории западной Украины», — рассказал собеседник агентства.

Иван Иванов держал пасеку. Его забрали в армию прямо с пасеки.

Бабушка Агафья — супруга Ивана Иванова прожила очень долгую жизнь — более 90 лет.

«Всю свою жизнь она ждала мужа с войны», — поделился историей Анатолий Иванов.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.