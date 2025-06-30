Глава Мамадыша передал гуманитарную помощь земляку – участнику СВО

Глава Мамадышского района Вадим Никитин встретился с участником специальной военной операции, офицером с позывным Татарин.

Уроженец Мамадыша проходит службу с мая 2022 года и в настоящее время является заместителем командира воинской части.

Семья военнослужащего проживает в Мамадыше. Вместе с супругой он воспитывает троих детей. Вадим Никитин вручил бойцу комплект одежды и снаряжения от района.

В свою очередь боец рассказал, что гуманитарная помощь, собираемая местными жителями, своевременно поступает на передовую.

«От имени офицера передаю всем мамадышцам благодарность. Помощь доходит, ее ценят», – подчеркнул он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.