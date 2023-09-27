Глава Мамадыша о будущей горнолыжке: Сейчас волнует вопрос безопасности объекта

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов осмотрел строительство парка экстремальных и зимних видов спорта — объект в 2022 году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На вершине склона руководитель района осмотрел место, куда будет подходить подъёмник с лыжниками, в нижней части — финишную площадку. Вместе со строителями он спустился к подземному переходу, по которому пешеходы смогут попасть на сторону с зиплайном.

По словам главы района, больше всего его сейчас волнует вопрос безопасности объекта.

Территория, где появится горнолыжный комплекс, расположена в черте города, к ней примыкает лесной массив.

Здесь необычный ландшафт, который идеально подходит для горных лыж и сноуборда, поэтому и было решено создать горнолыжные трассы и зиплайн.

Курорт обойдется в сумму около 150 млн рублей, также рядом с ним планируют построить гостиницу стоимостью порядка 300 млн рублей.

Иванов уточнил, что комплексный проект будет реализован не только за счет федерального бюджета, а предполагает синхронизацию средств из регионального и муниципального бюджетов, а также финансирование со стороны инвесторов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый горнолыжный курорт в Мамадышском районе планируют открыть в декабре этого года. На сегодняшний день там уже полным ходом идет строительство трех трасс длинной от 550 до 850 метров.

«Строительство трасс должны завершить в этом году, но зиплайна в этом году пока не будет, — уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ. — Строительство и благоустройство парковой зоны намечено на следующий год. Сейчас идет строительство восьмиэтажного отеля рядом с парком. Очень глобальный проект».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его до 10 млрд рублей.