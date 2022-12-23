Татарстан выиграл 186 млн на благоустройство территорий в Альметьевске и Мамадыше

Татарстан выиграл 186 млн рублей на благоустройство территорий в Альметьевске и Мамадыше — новые общественные пространства появятся там уже в 2023-2024 годах. Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов РТ.

По мнению архитекторов, все проекты не просто позволят изменить облик привычной территории, а смогут дать стимул к социальным и финансовым изменениям в городе: это дополнительные рабочие места, новый бизнес, активация городских сообществ.

Мамадыш выиграл грант в 80 млн рублей. Так, в городе благодаря благоустройству возродят утраченный, но важный для жителей символ — «Станцию юных туристов».

Появятся пространства, которых так не хватало горожанам, — смотровые для любования живописными видами, терренкур для спортивных прогулок. А еще проект может стать началом ярмарок с производствами Мамадышского района.

Напомним, что в Мамадыше уже ведут работы по созданию горнолыжного курорта — появляются склон и бугельный подъемник. В работу его запустят уже в декабре 2023 года. Он появился в городе, так как у жителей давно был запрос на создание такого комплекса.

Средства, выигранные в конкурсе, пойдут на создание спортивных площадок — зон для воркаута, полос препятствий, экстрим-зон, детских игровых пространств.

Во время проведения весенних турслетов школьники Мамадыша и ближайших районов поделились, что видят это пространство именно таким: наполненным, спортивным и интересным для молодежи.

Вторая территория — это побережье Альметьевского водохранилища (грант — 106 млн рублей). Во время подготовки заявок выяснилось, что территорию очень любят спортсмены, особенно лыжники. Поэтому в следующем году для них появится круглогодичный павильон.

А еще альметьевцы сообщили, что в городе не хватает возможности побывать «на дикой природе». Теперь у них появится свой благоустроенный пляж, зоны барбекю и воркаута около воды. В проекте также сохранили излюбленное место для рыбалки.

А еще на побережье будут проводить камерные и уютные мероприятия, чтобы сохранить дух места, так как у жителей был запрос именно на такой отдых.

Авторы проекта в Альметьевске — консорциум под руководством «Архитектурного десанта» совместно с бюро dot.bureau и BUREAU PERIFERIA. Заявку Мамадыша подготовила команда архитектурного бюро Dialog Urban Planning.

Подготовку обоих проектов курировал Институт развития городов Татарстана.

Напомним, в этот раз Татарстан участвовал во Всероссийском конкурсе в седьмой раз. За период с 2018 по 2022 год победителями от республики стали 40 общественных пространств, 30 из которых уже реализованы.

Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 3 млрд рублей.