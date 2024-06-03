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Глава МАГАТЭ: Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной
Все семь столпов ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, которые были обозначены МАГАТЭ, частично или полностью скомпрометированы. Об этом сказал глава агентства Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной», — заявил Гросси.
Директор международного агентства подчеркнул, что нападения на объект и его регулярное отключение от линий внешнего электроснабжения из-за «военных действий» создают тяжелую ситуацию на станции.
В мае Гросси заявлял, что виновник атак на Запорожскую атомную электростанцию будет публично объявлен, когда МАГАТЭ сможет получить подтверждение информации.
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