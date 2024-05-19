Гендиректор МАГАТЭ обещал назвать виновника атак на ЗАЭС при наличии доказательств

Виновник атак на Запорожскую атомную электростанцию будет публично объявлен, когда МАГАТЭ сможет получить подтверждение информации. Об этом со ссылкой на генерального директора агентства Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости.

По его словам, вопросы о виновнике атак на АЭС уже звучали ранее. Однако, уверен Гросси, доказать вину какой-либо стороны очень сложно, так как беспилотники могли быть запущены с любого направления.

«Я говорил об этом прессе в Нью-Йорке, — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. — Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда».

Гросси заявил, что «не станет скрывать» подобные сведения от общественности. Однако для этого данные должны получить независимое подтверждение.