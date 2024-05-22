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ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС дроном-камикадзе
ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС дроном-камикадзе, сообщается в телеграм-канале станции.
«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет», – говорится в сообщении.
Ранее, на протяжении последних двух дней, было совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.
«Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами», – сообщается в телеграм-канале.
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