ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС дроном-камикадзе, сообщается в телеграм-канале станции.

«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет», – говорится в сообщении.

Ранее, на протяжении последних двух дней, было совершено несколько атак БПЛА по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым расположена Запорожская АЭС.

«Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами», – сообщается в телеграм-канале.