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Ру Тат
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Политика
4 декабря 2022  14:04

Глава Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево

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Приграничное село Гуево Суджанского района Курской области сегодня подверглось обстрелу с украинской стороны. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель региона Роман Старовойт.

«ВСУ обстреляли сегодня село Гуево Суджанского района. Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

При этом Старовойт уточнил, что «на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов». Местных жителей он попросил сохранять спокойствие, так как это ведут огонь российские военные. 

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Курская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. 

Так, в Волоконовском районе Белгородской области сегодня же было обстреляно село Тишанка, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#спецоперация на Украине
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