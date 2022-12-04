Глава Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево

Приграничное село Гуево Суджанского района Курской области сегодня подверглось обстрелу с украинской стороны. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель региона Роман Старовойт.

«ВСУ обстреляли сегодня село Гуево Суджанского района. Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

При этом Старовойт уточнил, что «на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов». Местных жителей он попросил сохранять спокойствие, так как это ведут огонь российские военные.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Курская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории.

Так, в Волоконовском районе Белгородской области сегодня же было обстреляно село Тишанка, о чем ранее сообщал «Татар-информ».