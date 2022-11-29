Два района Курской области частично остались без электричества после обстрела

Кореневский и Суджанский районы Курской области частично остались без света после обстрела. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региона Роман Старовойт.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — сообщил губернатор.

По словам главы области, после завершения обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений. «На данный момент информации о пострадавших нет», — уточнил он.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Курская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, сегодня днем был в очередной раз обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе: украинские силы выпустили по нему не менее десяти снарядов.