Глава Кукморского района РТ сопроводил конвой с гумпомощью бойцам СВО

Глава Кукморского района Сергей Димитриев совместно с представителями общественного движения ветеранов боевых действий «Боевое братство Кукмор» вернулся из поездки в зону спецоперации.

Там они встретились с земляками и передали военным очередную партию гуманитарной помощи и адресные посылки.

Бойцы поблагодарили всех за оказанную им помощь. «Победа будет за нами!», — такие слова прозвучали от наших бойцов.

«В Кукморском районе каждая организация, каждое сельское поселение, многие неравнодушные жители протягивают руку помощи участникам специальной военной операции. Поддержка оказывается со всех сторон и будет продолжена до полной Победы! Гордимся! Ждем с победой!» — прокомментировал глава района.

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Материал подготовлен при участии Эльвиры Ивановой.