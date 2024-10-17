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Глава Кукморского района РТ сопроводил конвой с гумпомощью бойцам СВО
Глава Кукморского района Сергей Димитриев совместно с представителями общественного движения ветеранов боевых действий «Боевое братство Кукмор» вернулся из поездки в зону спецоперации.
Там они встретились с земляками и передали военным очередную партию гуманитарной помощи и адресные посылки.
Бойцы поблагодарили всех за оказанную им помощь. «Победа будет за нами!», — такие слова прозвучали от наших бойцов.
«В Кукморском районе каждая организация, каждое сельское поселение, многие неравнодушные жители протягивают руку помощи участникам специальной военной операции. Поддержка оказывается со всех сторон и будет продолжена до полной Победы! Гордимся! Ждем с победой!» — прокомментировал глава района.
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Материал подготовлен при участии Эльвиры Ивановой.
Фото и видео предоставлены: «Боевое братство Кукмор»
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