Глава КАМАЗа усомнился в целесообразности возвращения Mercedes в РФ

Возвращение немецкого автоконцерна Mercedes-Benz на российский рынок в настоящее время вряд ли является необходимым, заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

По его словам, у компании формально сохраняется возможность и право вернуться, однако практической потребности в этом сейчас нет. «Скажем так, у них (Mercedes-Benz – Прим. ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», – сказал Когогин. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В 2023 году компания завершила выход из бизнеса в РФ, продав свои дочерние структуры автомобильному дилеру «Автодом».