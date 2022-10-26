Компания Mercedes-Benz продала свой завод в России дилеру «Автодом»

Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже своего завода в России, принадлежащего «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», а также зданий с сервисными площадями и офисом и прав дистрибутора дилеру «Автодом». Официально концерн объявит об этом 26 октября, рассказали газете «Ъ» ее источники на авторынке.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов не смог точно оценить прибыльность сделки с учетом нынешней ситуации на авторынке, когда активы продаются за 1 рубля, но заявил, что даже если она прибыльная, у компании все равно возникнут проблемы с выводом средств из РФ.

В материале отмечается, что в отчетности за первое полугодие Mercedes-Benz сообщал о рисках экспроприации российских активов в связи с санкционными ограничениями. Тогда расходы компании оценивались в 709 млн евро, из которых 658 млн приходилось на сегмент легковых автомобилей.

Что касается «Автодома», концерн еще до нынешнего кризиса и антироссийских ограничений говорил о планах наладить выпуск люксовых автомобилей, но эпидемия коронавируса в России помешала их реализовать.

«Организация собственной промсборки — один из наших ближайших проектов. Мы пока не готовы анонсировать бренд и даже сегмент автомобилей, в котором будем пробовать реализовать себя в рамках промышленной сборки, но, я думаю, в ближайшие несколько месяцев расскажем об этом более подробно, – сообщил глава компании Андрей Ольховский.

Mercedes — уже третий зарубежный производитель легковых машин, покидающий российский рынок. До этого свои активы в России под местное управление передали Nissan и Toyota, а также Renault.