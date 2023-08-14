Mercedes-Benz окончательно отключил российских дилеров от своего ПО

Автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил автодилеров из РФ от своего программного обеспечения. Несмотря на это, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» пообещали сохранить качество обслуживания. Об этом пишет газета «Известия».

«В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — предупредил дистрибьютор немецкой компании.

После ухода с российского рынка Mercedes-Benz AG у «МБ рус» нет возможности проводить проверки автомобилей этого бренда, а ремонтом таких машин придется заниматься только с помощью имеющегося опыта и знаний. С такими проблемами сейчас сталкивается большое количество российских дилеров, которые занимаются продажей и обслуживанием машин зарубежных марок, констатирует издание.

Mercedes-Benz продал свой российский завод, принадлежащий «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», а также здания с сервисными площадями и офисом дилеру «Автодом» 26 октября 2022 года.