Глава исполкома Челнов поздравил семью военнослужащего с рождением дочери

Сегодня в семье военнослужащего из Набережных Челнов случилось торжественное событие — выписка мамы Евгении с новорожденной Никой. Телеграм-канал мэрии Автограда публикует трогательные кадры.

Встретить супругу из Перинатального центра приехал Евгений, он проходит службу в зоне специальной военной операции, но сейчас находится в отпуске.

Руководитель исполкома Фарид Салахов поздравил родителей с прибавлением в семействе, искренне пожелал им здоровья и успехов во всем.

«Набережные Челны умеют радоваться счастью других, поддерживать наши растущие семьи. Когда отправляли в зону спецоперации челнинцев, обещали, что будем чтить эту традицию, будем поддерживать родных и близких наших ребят. Мы держим слово», — сказал он.

Салахов вручил большой подарочный набор, 100 тысяч рублей от имени мэра города Наиля Магдеева и игрушечную машинку маленькому Марку, который стал старшим братом.

Евгения поблагодарила за поддержку во время самого важного для женщины события: «Роды прошли хорошо, на пять с плюсом, у нас хороший роддом», — поделилась она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики достойно встретить мобилизованных, получивших отпуск. 14-дневный отдых им, напомним, предоставляется по поручению Президента России Владимира Путина.