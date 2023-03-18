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Глава исполкома Челнов поздравил семью военнослужащего с рождением дочери
Сегодня в семье военнослужащего из Набережных Челнов случилось торжественное событие — выписка мамы Евгении с новорожденной Никой. Телеграм-канал мэрии Автограда публикует трогательные кадры.
Встретить супругу из Перинатального центра приехал Евгений, он проходит службу в зоне специальной военной операции, но сейчас находится в отпуске.
Руководитель исполкома Фарид Салахов поздравил родителей с прибавлением в семействе, искренне пожелал им здоровья и успехов во всем.
«Набережные Челны умеют радоваться счастью других, поддерживать наши растущие семьи. Когда отправляли в зону спецоперации челнинцев, обещали, что будем чтить эту традицию, будем поддерживать родных и близких наших ребят. Мы держим слово», — сказал он.
Салахов вручил большой подарочный набор, 100 тысяч рублей от имени мэра города Наиля Магдеева и игрушечную машинку маленькому Марку, который стал старшим братом.
Евгения поблагодарила за поддержку во время самого важного для женщины события: «Роды прошли хорошо, на пять с плюсом, у нас хороший роддом», — поделилась она.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске.
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики достойно встретить мобилизованных, получивших отпуск. 14-дневный отдых им, напомним, предоставляется по поручению Президента России Владимира Путина.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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