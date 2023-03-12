Мэр Челнов встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообщался с бойцами, которые сейчас находятся в отпуске в Автограде. Военнослужащие поделились своими личными историями, почтили минутой молчания память погибших товарищей. Всего с градоначальником встретились 15 бойцов, рассказал Магдеев в своем телеграм-канале.

«В воскресное утро встретился с нашими военнослужащими, выполняющими свой воинский долг в зоне спецоперации. Сейчас они находятся в краткосрочном отпуске. Поблагодарил их за мужество, отвагу и выдержку. Наши бойцы — настоящие герои! Почтили минутой молчания память погибших воинов», — написал он.

Руководитель города напомнил, что, провожая бойцов, власти пообещали поддерживать их семьи. Так, дети военнослужащих освобождены от платы за питание, посещение кружков и т.д.

«Поддержка всегда будет оказана. Также мы выплачиваем 100 тыс. рублей мамам для новорожденных, среди вас здесь находится молодой отец — Кирилл, он стал отцом на днях. Второй момент: это поддержка воинских частей, где служат татарстанские ребята: мы регулярно направляем помощь», — отметил Магдеев.

Каждому из бойцов вручили утепленные сапоги и рюкзаки с необходимыми вещами — бельем, сухпайком, мультитулом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Наиль Магдеев поздравил семью военнослужащего с рождением сына.