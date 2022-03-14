Глава ингушской автономии: Иран 40 лет живет под санкциями и нормально себя чувствует

В непростое время народу России нужно держаться вместе и не паниковать из-за жестких санкционных ограничений. Своим видением ситуации с «Татар-информом» поделился председатель казанской ингушской национально-культурной автономии «Магас» Ахмед Батыров.

«Мы за целостность нашего государства и поддерживаем спецоперацию на Донбассе. А в остальном народу нужно вместе держаться», — заявил собеседник агентства.

Затронув тему санкций, Ахмед Батыров призвал население не волноваться. «Иран 40 лет живет в экономических санкциях и нормально себя чувствует. Надеюсь, мы тоже будем открывать свои производства, оторвемся от доллара, появятся новые рабочие места», — подчеркнул председатель казанской ингушской автономии.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.