Глава Госжилинспекции РТ объяснил увеличение сумм в платежках за ЖКУ

Увеличение сумм в январских платежках за ЖКУ, на которое обратили внимание татарстанцы, вызвано ростом тарифов и приходом холодов. Об этом заявил начальник Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Обычно увеличение тарифов происходило с 1 июля на 5% или на 7%. Как правило, один раз в год. То повышение, которое произошло с 1 декабря (на 9% — прим. Т-и), регламентировалось постановлением Правительства [РФ]. И мы как субъект обязаны его исполнять», — напомнил он.

«Почему такое повышение? Видимо, люди посмотрели на квитанцию и сравнили плату с ноябрем и декабрем. А из чего складывается плата за коммунальную услугу? Она складывается из тарифа и объема потребленного ресурса», — подчеркнул Крайнов.

Помимо этого, глава Госжилинспекции обратил внимание на то, что отопление обходится дороже остальных коммунальных услуг, а в декабре потребление тепла больше, чем в январе. «Разница в этих оплатах связана, во-первых, с ростом тарифов с 1 декабря и, во-вторых, с ростом объема тепла», — резюмировал он.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев. Позднее жителям Казани напомнили, куда нужно жаловаться на завышенные платежки за коммуналку.

Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выше 21% от совокупного дохода семьи, можно получить субсидию, обратившись в отделения социальной защиты. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».