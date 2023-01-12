Казанцам напомнили, куда нужно жаловаться на завышенные платежки за коммуналку

За декабрь казанцы получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с повышенными тарифами – в среднем они проиндексированы на 9%. Однако в случае, если горожане считают начисления неверными и завышенными, они могут пожаловаться, напоминает пресс-служба городской мэрии.

Если тарифы проиндексированы более чем на 9%, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Татарстана, ведомство проведёт проверку. Также на вопросы жителей по начислениям могут ответить специалисты Госкомитета РТ по тарифам по телефону горячей линии: +7(843)236-36-36.

Задать вопросы по поводу счетов-фактур можно также в комитет ЖКХ по телефону: +7(843)590-04-26. В этом случае нужно будет назвать адрес и уточнить содержание счета-фактуры, в том числе показания внутриквартирных счетчиков.

Пожаловаться на качество услуг можно в «Открытую Казань» на сайте или по телефону: +7(843)236-41-23.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ и отработать все жалобы и обращения жителей республики.

Напомним, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выше 21% от совокупного дохода семьи, можно получить субсидию, обратившись в отделения социальной защиты. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».