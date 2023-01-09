Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев

С 1 декабря 2022 года по всей стране выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Причины роста платежей важно донести до населения, однако в то же время необходимо проверить правильность начислений, подчеркнул на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

«Организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям. Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки», — заявил он.

Минстрой РТ, главы администраций районов и руководство соответствующих организаций должны проконтролировать правильность начислений и провести проверку по всем поступившим жалобам.

Минниханов напомнил, что все социально незащищенные категории граждан будут обеспечены мерами поддержки, льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг и обратился к Минтруду РТ с поручением обеспечить своевременную выплату субсидий.