Глава Госжилинспекции: Если температура в квартире ниже 20 градусов, положен перерасчет

Если температура в квартире ниже установленных законом 20 градусов по Цельсию, должен быть произведен перерасчет платы за отопление. Об этом напомнил начальник Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Ведущий поинтересовался у чиновника, как надлежит поступать, если в квартире всего +13 градусов, несмотря на отопление, как это происходит сейчас, по его словам, в некоторых домах по улице Гаврилова.

«В таких случаях собственники должны обратиться в управляющую компанию. Если УК не принимает меры, то я советую обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Мы проведем проверку. Если этот факт подтвердится, то управляющая компания будет привлечена к административной ответственности», — заверил Крайнов.

Он также подчеркнул, что «если температура в квартире меньше 20 градусов тепла, то предусмотрен перерасчет, то есть снижение платы за коммунальную услугу».

Для фиксации низкой температуры глава Госжилинспекции рекомендовал «вызвать управляющую компанию, чтобы она пришла и замерила». Если же представители УК не приходят, то собственник может взять двух своих соседей, лучше — председателя ТСЖ, и составить акт.

«Но другой вопрос — как и какими приборами вы измеряете? Лучше всего пригласить инспектора жилищно-коммунальной инспекции, потому что все они обеспечены приборами для измерений», — добавил Сергей Крайнов.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев. Позднее жителям Казани напомнили, куда нужно жаловаться на завышенные платежки за коммуналку.