Глава Госкомитета РТ по туризму высказался о налоге для туристов в Казани

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов прокомментировал введение в Казани с 2025 года туристического налога. Своим мнением он поделился с «Татар-информом».

«Практика введения туристического налога в других городах показывает, что это не отпугивает приезжающих туристов. Величина составляет небольшую долю от проживания и расходов туристов в городе в целом. При этом гости получают доступ к современной и качественной туристической инфраструктуре», — считает Иванов.

Он подчеркнул, что введение туристического налога планируется пока только в столице республики, в Казани, где сосредотачивается наибольшее количество приезжающих туристов.

Этим утром стало известно, что с 1 января 2025 года в столице Татарстана начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма при этом в соответствии с федеральным законодательством составит 100 рублей в день.

Подробнее о новом сборе читайте в материале «Татар-информа» «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?»