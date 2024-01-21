Глава Госкомитета РТ по туризму Иванов: «Спорт и туризм в регионе подпитывают друг друга»

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посетил проходящий на ВДНХ фестиваль «Родные-Любимые». На стенде Татарстана он рассказал о развитии республики, в том числе ее туристической и спортивной сфер. По словам руководителя ведомства, эти две отрасли гармонично подпитывают друг друга.

«Татарстан на выставке-форуме „Россия“ представлен великолепным стендом, и всё, что есть в Татарстане по всем направлениям экономики, представлено здесь. Сегодня второй отраслевой день туризма и спорта. Они взаимосвязаны очень плотно в нашей республике, ведь проведение Универсиады и вся та инфраструктура, которая была построена к этому событию, изменила нашу республику, нашу столицу. Гармоничное развитие туризма, подпитывающееся спортом, который, в свою очередь подпитывается растущим туристическим потоком. Таким образом, из Казани получился комфортный круглогодичный город для туризма», — приводит слова чиновника пресс-служба Минпромторга РТ.

Иванов обратил внимание на то, что туристический поток в РТ продолжает непрерывно расти и в 2023 году превысил показатель в 4 млн человек.

Мероприятия форума «Родные-Любимые» на ВДНХ в Москве проходят с 19 по 23 января. Помимо разнообразных мастер-классов, лекций и викторин, сегодня еще семь активных семей получат возможность стать обладателями подарочных путевок в Татарстан. Первые две призовые поездки вручили вчера.

Подробнее о том, как прошел первый день форума на стенде Татарстана, читайте в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».