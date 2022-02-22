Глава Гильдии межэтнической журналистики поддержала размещение переселенцев Донбасса в РФ

Общественный консенсус относительно помощи переселенцам из Донецкой и Луганской республик будет достигнут в России. Об этом заявила президент межрегиональной общественной организации журналистов «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге, пишет издание «ФедералПресс».

«Россияне воспримут это однозначно. Здесь не может быть вариантов», — уверена общественница. Кроме того, она подчеркнула, что российские власти окажут переселенцам всю необходимую помощь.

«Всё, что можно сделать, — сделают, во всех регионах, это уже начали делать», — добавила Лянге.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.