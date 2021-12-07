Глава Еврокомиссии: Вакцинацию от коронавируса прошло 44% населения Земли

От Covid-19 было вакцинировано 44% населения планеты. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«На данный момент вакцинировано 44% населения мира», — сказала Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

По ее словам, большая часть доз вакцин при этом была предоставлена Европой. Глава Еврокомиссии обещала, что будут активизированы усилия по поддержке стран Африки, где уровень вакцинации меньше, чем в других частях мира. Также Она поделилась целью вакцинировать 70% населения Земли к середине 2022 года.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему переговоры о признании российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения могут оказаться очень продолжительными.

30 октября на саммите G20 Президент России Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса.