Гинцбург: ВОЗ не признает «Спутник V» из-за конкуренции на рынке вакцин

Проблемы с признанием в мире разработанного российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи препарата «Спутник V» вызваны конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса. Такое мнение высказал директор центра — академик РАН Александр Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом, передает РИА Новости.

«Оборот этого <...> лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других <...> на планете Земля по понятным причинам», — заметил ученый. При этом Гинцбург подчеркнул, что «основная сложность» в том, кому именно достанутся дивиденды от применяющихся сейчас вакцин.

По словам исследователя, одобрение международными организациями «Спутника V» открыло бы для Российского фонда прямых инвестиций доступ к международным фондам, которые обеспечивают вакцинацию в странах, неспособных самостоятельно разработать или купить такие препараты.

При этом академик РАН уверен, что переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут оказаться очень продолжительными, сообщает ТАСС.

«Мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <...> в переговорах, которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», — констатировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по словам главы Центра Гамалеи «Спутник V» сочетается с любой вакциной от коронавируса.