Глава Дрожжановского района доставил 10 тонн помощи на 4,2 млн рублей бойцам СВО

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Дрожжановский район Татарстана доставил шефскую помощь бойцам в зону спецоперации. Груз сопровождали глава района Марат Гафаров и руководитель исполкома Рустам Мухаметзянов.

Дрожжановцы, земляки, проживающие за пределами района, представители организаций, руководители хозяйств, индивидуальные предприниматели собрали около 10 тонн товаров на сумму 4,2 млн рублей.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Среди них все самое необходимое для военных: генераторы, средства гигиены, лекарства, стройматериалы, запчасти для автомобилей, печи, личные посылки и многое другое.

Также под руководством КФХ Равиля Бикчурова было доставлено 14 тонн гречневой крупы.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

«Горд, что наши жители, предприниматели и организации активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Наша сила — в единстве! Будем продолжать эту работу и в дальнейшем», — подчеркнул Гафаров.

Отметим, район не впервые принимает участие в сборке и отправке гуманитарных грузов в зону СВО и подшефные города ЛНР и ДНР. Ранее из района уже отправляли муку, строительные материалы и продукты питания.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.