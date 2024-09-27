Глава «Доброй Казани»: «Тема СВО – самая животрепещущая, мы готовы ко всем вызовам»

Республика Татарстан в силах справиться со всеми вызовами, которые готовит специальная военная операция. Таким мнением после послания Рустама Минниханова Госсовету РТ с «Татар-информом» поделилась директор АНО содействия развитию благотворительности «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

«Не зря тема специальной военной операции была самой первой в послании. Она самая животрепещущая для нас, – отметила она. – Несколько раз из уст Рустама Минниханова прозвучала фраза „Победа за нами”. Но даже когда СВО закончится, нас ждет непростой период, ведь психологическая и физическая реабилитация в большом количестве понадобится не только семьям, но еще и самим военнослужащим – нашим защитникам. Это будет другая история, с которой мы столкнемся».

Татьяна Мерзлякова убеждена, что Республика Татарстан способна преодолеть любые трудности, если государственные органы будут действовать в сотрудничестве с добровольческими организациями. Это уже было продемонстрировано в ходе отправки гуманитарных грузов как на фронт, так и мирным жителям в пограничных областях. Также важна постоянная поддержка семей военнослужащих.

Мерзлякова также акцентировала внимание на том, что Рустам Минниханов подчеркнул значимость воспитания патриотизма среди молодежи. По мнению общественного деятеля, это является крайне актуальным вопросом.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за серьезный вклад в поддержку специальной военной операции. Раис республики назвал ряд имен — это Ольга Спиридонова из Казани, Наталья Удальцова из Набережных Челнов, Данис Мусин из Азнакаевского района, Сания Сафиуллина из Апастово.

Благодарности также удостоились супруги Фарит Ахметгалиев и Гульназ Галимова из Арского района, Елена Валеева из Балтасинского района, Барис Гафуров из Дрожжановского района, Роман Епанешников из Елабуги, Ильгизар Насибуллин из Новошешминского и Артём Тюнёв из Спасского района.

«Мне откликнулось, что во время послания были отмечены конкретные люди, которых мы все знаем. Это, на самом деле, очень важно. Людям приятно и ценно слышать слова благодарности за их деятельность», – подчеркнула Татьяна Мерзлякова.