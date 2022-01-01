Глава Черемшана исполнил новогоднее желание девочки с инвалидностью

Глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин в рамках всероссийской новогодней акции «Елка желаний» вручил новогодний подарок Алине Лукмановой, о котором она мечтала очень давно, — планшет. Об этом пишет газета «Наш Черемшан».

Девочка живет со своей семье в селе Старый Утямыш, планшет ей вручили на дому. Увидев подарок, Алина очень обрадовалась, достала его из упаковки, тут же включила.

Алине — восемь лет, она особенный ребенок. В этом году девочка поступила в первый класс, в связи с тем, что у нее ограниченные физические возможности, учится на дому.

По словам ее мамы Гульназ, Алина очень любит играть на планшете, а ее прежний гаджет вышел из строя, он не подлежит ремонту.

«Еще в начале декабря я написала письмо Деду Морозу. Честно говоря, не верила, что наше желание сбудется. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство района, которые вручили нам этот подарок», — сказала мама девочка.

Следует отметить, что Гульназ Лукманова одна воспитывает двоих детей, в этом ей помогает мама.

Акция «Елка желаний» осуществляется по инициативе Президента России Владимира Путина.Он уже исполнил новогоднее желание школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», а также мечту тяжелобольного мальчика из Бурятии, который хотел побыть пожарным. Семье 14-летнего Марка из Подмосковья Президент России помог решить квартирный вопрос.