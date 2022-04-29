Глава Центробанка: В России не будет дефолта

Ни о каком дефолте в России речи не идет, так как Министерство финансов РФ обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения своих обязательств. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам - я бы еще раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы, и с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти», — сказала руководитель регулятора по итогам заседания совета директоров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также исключил возможность дефолта.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что в России справятся со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.