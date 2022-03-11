Песков заявил, что в России нет условий для дефолта

В Кремле прокомментировали информацию о возможности дефолта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фактически, как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Руководители Минфина и других финансовых ведомств подтвердили, что у России есть запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.

Ранее глава Международного валютного фонда не исключила возможности дефолта России. По ее словам, «беспрецедентные санкции» толкнули страну в рецессию.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.