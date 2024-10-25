Глава Центробанка сообщила, когда ключевая ставка может быть снижена

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, в каком случае ключевая ставка может быть снижена. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором ключевую ставку повысили до рекордного 21%.

«То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом. Это действительно может быть сигналом для начала снижения ставки», – пояснила Набиуллина.

Конкретного срока, когда это произойдет, в Центробанке не могут назвать. Но исходя из прогноза средней ставки в 2025 году, можно сделать вывод, что «какое-то снижение ставки в следующем году, вот при таком снижении инфляции, возможно», поянила глава Центробанка.

Эльвира Набиуллина также сообщила о необходимости ужесточить денежно-кредитную политику в 2025 году.