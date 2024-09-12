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Глава центра «Батыр»: «К нам приезжают подписывать контракт из-за удобства и выплат»
Несколько десятков человек ежедневно подписывают контракт с Минобороны РФ в казанском центре «Батыр». Благодаря беспрецендентной поддержке властей РТ поток желающих растет. О выплатах, льготах для участников СВО, а также все детали подписания контракта в Татарстане, в интервью «Татар-информу» рассказал глава «Батыра» Владислав Кузнецов.
«Главное – желание подписать контракт, остальное сделают наши специалисты»
Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» на улице Воровского, 25 в Казани ежедневно помогает татарстанцам и жителям других регионов России подписывать контракт с Министерством обороны РФ. Глава центра Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», как в режиме одного окна, без очередей и бюрократии кандидаты оформляют документы. Там же они консультируются со специалистами, а потом сдают все необходимые анализы по «зеленому коридору» в больницах.
«Центр “Батыр” создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту. Сначала эта процедура занимала от одного до двух месяцев, полгода назад – от суток до двух, на сегодняшний день все удалось оптимизировать до одного дня. Мы оформляем личное дело, помогаем пройти медицинскую комиссию и передаем личное дело на пункт отбора на контрактную службу. После того как пункт отбора одобряет кандидатуру, выходит приказ, и уже к обеду следующего дня человек официально становится военнослужащим по контракту», – рассказал Владислав Кузнецов.
Чтобы подписать контракт в центре «Батыр», необходимо в первую очередь желание, отметил Владислав Кузнецов, остальное сделают специалисты. После этого кандидат приезжает в центр на Воровского, 25 с комплектом документов: паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, документы об образовании и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.
На стойке информации центра кандидата встречает администратор, который выясняет и заполняет первичные данные для формирования личного дела. Это ФИО, дата рождения, место проживания, наличие документов, необходимых для формирования личного дела. Стоит отметить, что у некоторых кандидатов может не быть на руках каких-то документов из-за того, что они, например, потеряны. В «Батыре» их оперативно восстанавливают.
После этого администратор сопровождает кандидата к менеджеру, который в свою очередь занимается дальнейшим формированием личного дела. Кандидат самостоятельно заполняет заявление, пишет автобиографию, а менеджер в это время делает копии необходимых документов кандидата.
«Непрохождение срочной службы не является причиной отказа. Если мужчина не проходил срочную службу, но сдал все анализы, предоставил все оставшиеся документы и его кандидатуру одобрили, то ему выписывают военный билет. С ним он может сразу служить по контракту, как и любой другой военнослужащий», – сказал Владислав Кузнецов.
Когда копии всех документов сделаны, заявление и автобиография написаны, кандидата сопровождают к банковским работникам. Ему выдают банковскую карту. Ее реквизиты сразу попадают в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Это упрощает схему получения денежных средств от министерства и получение выплат от республики и мэрии города. После этого его отвозят в больницу и без очередей делают все анализы.
«Вечером мы уже получаем результаты анализов гражданина и заключение врача о степени его годности. Также нам приходит ответ о том, состоит ли гражданин на учете в наркологическом, кожно-венерологическом или психоневрологическом диспансерах. Потом мы связываемся с гражданином и сообщаем результат. Точно не возьмут на службу по контракту с хроническими заболеваниями: ВИЧ, СПИД, сифилис, гепатит, туберкулез и гипертоническая болезнь сердца. Также важно зрение: если у человека зрение меньше –5 или больше +5, то он не подойдет», – уточнил глава центра «Батыр».
Уже следующим утром кандидат становится военнослужащим по контракту.
«Поток желающих возрос, приходят до пятидесяти человек в день»
Каждый день в Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» подписывать контракт с ВС РФ приходят порядка 50 человек.
«С момента открытия центра поток значительно увеличился. Если говорить о возрасте, установленные потолки Министерством обороны РФ от 18 до 65 лет. По большей части, к нам приходят сознательные граждане в возрасте 40 — 45 лет. Приходят и 18-летние ребята, но в этом случае мы связываемся с их семьями. Чтобы решение не было принято кандидатом спонтанно на фоне ссоры или чего-то подобного. Это должно быть обдуманное и взвешенное решение», – отметил Владислав Кузнецов.
Напомним, что в Татарстане на сегодня одни из самых больших выплат по всей стране. В начале сентября было вновь принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. В связи с этим подписывать контракт в Татарстан приезжают наши сограждане из других регионов и иностранцы.
«Стоить отметить, что дополнительным стимулом является как крупная выплата, так и удобство оформления. Поэтому люди едут к нам. Гражданам из других субъектов мы предоставляем жилье и трехразовое питание до момента отбытия. В процентном соотношении из Татарстана уходят 60% жителей республики и 40% – жители других регионов», – сказал он.
Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:
- от Татарстана – 1,3 млн рублей;
- от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;
- от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.
В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.
Дополнительные выплаты участникам СВО
- 8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;
- 50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
- 100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;
- 200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;
- 300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;
- 500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;
- 1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.
Владислав Кузнецов рассказал, что недавно был набор в батальон «Батыр». Главным условием для принятия кандидата в него стала кристально чистая репутация, а именно отсутствие любых видов судимостей.
«Особое предпочтение отдавали бывшим сотрудникам полиции, потому что деятельность военной полиции им близка», – отметил он.
В середине июня «Татар-информ» сообщал, что отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО.
«Иностранцы, жители Донецка и Луганска заключают контракт в Татарстане»
Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.
«В перечень государств, с гражданами которых Министерство обороны РФ не готово заключать контракт входят: Исламская Республика Афганистан, Республика Непал, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Шри-Ланка. У граждан ближнего зарубежья никаких проблем с этим нет, только нужно иметь при себе документы, подтверждающие законность пребывания на территории России и соответствовать возрасту и здоровью. Граждане Таджикистана и Узбекистана тоже нередко подписывают контракты в Татарстане», – сказал Владислав Кузнецов.
По его словам, на сегодняшний день, заключив контракт с Министерством обороны РФ, кандидат и члены его семьи имеют право на предоставление документов на получение гражданства РФ в упрощенном режиме.
Глава центра «Батыр» отметил, что из Казани не раз убывали и жители новых регионов России.
«Буквально месяц назад приезжали кандидаты из Луганска и Донецка. Это их земля, поэтому из патриотических чувств они едут ее защищать», – дополнил он.
Ранее у женщин, которые хотели служить по контракту возникали сложности и их записывали в так называемый лист ожидания, обещая связаться. По словам Владислава Кузнецова, эта проблема решилась. Только на прошлой неделе из Татарстана убыло четыре женщины сотрудниками медицинских служб. Они успешно подписали контракты и реализовали свои желания.
«Процедура оформления у них такая же, как и у мужчин, сроки тоже», – уточнил он.
Требования для прохождения службы
- Возраст от 18 лет до 65 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)
- Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)
Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.
У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.
«Решением Правительства Татарстана было установлено дополнительное пятидневное обучение для кандидатов на контрактную службу. Оно проводится на базе ДОСААФ РТ. Все инструкторы на обучении – участники СВО. Живут кандидаты в палатках, по утрам делают зарядку. На занятиях их учат тактике, передвижению на поле боя, медицине и стрельбе. Кандидатов учат ставить и снимать растяжки, показывают, как выглядят мины и кассетные боеприпасы», – рассказал Владислав Кузнецов.
Обучение проходит в первые пять дней после подписания контракта и исключительно по желанию кандидата. Идет оно до момента отбытия.
«Девушка-инструктор, также участник СВО, рассказывает, как оказывать медицинскую помощь себе, если рядом никого нет. Если ранение получил товарищ, то рассказывает, как помочь ему. Там есть свой инструктор по БПЛА, он говорит о том, как звучат разные беспилотники, как определить, что он летит на атаку, какие движения сделать, чтобы сохранить свою жизнь. Я сам сьездил туда, посмотрел, ребята там учатся, они понимают, что это обучение им поможет. Отбоя нет от желающих, большинство хочет пройти это обучение», – уточнил глава «Батыра».
Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих
- Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее)
- Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)
- Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро)
- Бесплатный отдых для детей в лагерях
- Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными)
- Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет)
- Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан
В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.
Социальные льготы и гарантии для военнослужащих
- Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию)
- Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы)
- Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета)
- Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи)
- Бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани)
- Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен)
- Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно)
- Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы)
- Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы).
- Возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах
За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.
Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
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