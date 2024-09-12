Глава центра «Батыр»: «К нам приезжают подписывать контракт из-за удобства и выплат»

Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» на улице Воровского, 25 в Казани ежедневно помогает татарстанцам и жителям других регионов России подписывать контракт с Минобороны РФ

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Главное – желание подписать контракт, остальное сделают наши специалисты»

Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» на улице Воровского, 25 в Казани ежедневно помогает татарстанцам и жителям других регионов России подписывать контракт с Министерством обороны РФ. Глава центра Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», как в режиме одного окна, без очередей и бюрократии кандидаты оформляют документы. Там же они консультируются со специалистами, а потом сдают все необходимые анализы по «зеленому коридору» в больницах.

«Центр “Батыр” создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту. Сначала эта процедура занимала от одного до двух месяцев, полгода назад – от суток до двух, на сегодняшний день все удалось оптимизировать до одного дня. Мы оформляем личное дело, помогаем пройти медицинскую комиссию и передаем личное дело на пункт отбора на контрактную службу. После того как пункт отбора одобряет кандидатуру, выходит приказ, и уже к обеду следующего дня человек официально становится военнослужащим по контракту», – рассказал Владислав Кузнецов.

Чтобы подписать контракт в центре «Батыр», необходимо в первую очередь желание, отметил Владислав Кузнецов, остальное сделают специалисты. После этого кандидат приезжает в центр на Воровского, 25 с комплектом документов: паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, документы об образовании и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.

На стойке информации центра кандидата встречает администратор, который выясняет и заполняет первичные данные для формирования личного дела. Это ФИО, дата рождения, место проживания, наличие документов, необходимых для формирования личного дела. Стоит отметить, что у некоторых кандидатов может не быть на руках каких-то документов из-за того, что они, например, потеряны. В «Батыре» их оперативно восстанавливают.

Владислав Кузнецов рассказал, как в режиме одного окна, без очередей и бюрократии кандидаты оформляют документы Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После этого администратор сопровождает кандидата к менеджеру, который в свою очередь занимается дальнейшим формированием личного дела. Кандидат самостоятельно заполняет заявление, пишет автобиографию, а менеджер в это время делает копии необходимых документов кандидата.

«Непрохождение срочной службы не является причиной отказа. Если мужчина не проходил срочную службу, но сдал все анализы, предоставил все оставшиеся документы и его кандидатуру одобрили, то ему выписывают военный билет. С ним он может сразу служить по контракту, как и любой другой военнослужащий», – сказал Владислав Кузнецов.

Когда копии всех документов сделаны, заявление и автобиография написаны, кандидата сопровождают к банковским работникам. Ему выдают банковскую карту. Ее реквизиты сразу попадают в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Это упрощает схему получения денежных средств от министерства и получение выплат от республики и мэрии города. После этого его отвозят в больницу и без очередей делают все анализы.

«Вечером мы уже получаем результаты анализов гражданина и заключение врача о степени его годности. Также нам приходит ответ о том, состоит ли гражданин на учете в наркологическом, кожно-венерологическом или психоневрологическом диспансерах. Потом мы связываемся с гражданином и сообщаем результат. Точно не возьмут на службу по контракту с хроническими заболеваниями: ВИЧ, СПИД, сифилис, гепатит, туберкулез и гипертоническая болезнь сердца. Также важно зрение: если у человека зрение меньше –5 или больше +5, то он не подойдет», – уточнил глава центра «Батыр».

Уже следующим утром кандидат становится военнослужащим по контракту.

Центр “Батыр” создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поток желающих возрос, приходят до пятидесяти человек в день»

Каждый день в Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» подписывать контракт с ВС РФ приходят порядка 50 человек.

«С момента открытия центра поток значительно увеличился. Если говорить о возрасте, установленные потолки Министерством обороны РФ от 18 до 65 лет. По большей части, к нам приходят сознательные граждане в возрасте 40 — 45 лет. Приходят и 18-летние ребята, но в этом случае мы связываемся с их семьями. Чтобы решение не было принято кандидатом спонтанно на фоне ссоры или чего-то подобного. Это должно быть обдуманное и взвешенное решение», – отметил Владислав Кузнецов.

Напомним, что в Татарстане на сегодня одни из самых больших выплат по всей стране. В начале сентября было вновь принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. В связи с этим подписывать контракт в Татарстан приезжают наши сограждане из других регионов и иностранцы.

«Стоить отметить, что дополнительным стимулом является как крупная выплата, так и удобство оформления. Поэтому люди едут к нам. Гражданам из других субъектов мы предоставляем жилье и трехразовое питание до момента отбытия. В процентном соотношении из Татарстана уходят 60% жителей республики и 40% – жители других регионов», – сказал он.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

от Татарстана – 1,3 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Каждый день в Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» подписывать контракт с ВС РФ приходят порядка 50 человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дополнительные выплаты участникам СВО

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Владислав Кузнецов рассказал, что недавно был набор в батальон «Батыр». Главным условием для принятия кандидата в него стала кристально чистая репутация, а именно отсутствие любых видов судимостей.

«Особое предпочтение отдавали бывшим сотрудникам полиции, потому что деятельность военной полиции им близка», – отметил он.

В середине июня «Татар-информ» сообщал, что отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО.

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Иностранцы, жители Донецка и Луганска заключают контракт в Татарстане»

Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

«В перечень государств, с гражданами которых Министерство обороны РФ не готово заключать контракт входят: Исламская Республика Афганистан, Республика Непал, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Шри-Ланка. У граждан ближнего зарубежья никаких проблем с этим нет, только нужно иметь при себе документы, подтверждающие законность пребывания на территории России и соответствовать возрасту и здоровью. Граждане Таджикистана и Узбекистана тоже нередко подписывают контракты в Татарстане», – сказал Владислав Кузнецов.

По его словам, на сегодняшний день, заключив контракт с Министерством обороны РФ, кандидат и члены его семьи имеют право на предоставление документов на получение гражданства РФ в упрощенном режиме.

Глава центра «Батыр» отметил, что из Казани не раз убывали и жители новых регионов России.

«Буквально месяц назад приезжали кандидаты из Луганска и Донецка. Это их земля, поэтому из патриотических чувств они едут ее защищать», – дополнил он.

Ранее у женщин, которые хотели служить по контракту возникали сложности и их записывали в так называемый лист ожидания, обещая связаться. По словам Владислава Кузнецова, эта проблема решилась. Только на прошлой неделе из Татарстана убыло четыре женщины сотрудниками медицинских служб. Они успешно подписали контракты и реализовали свои желания.

«Процедура оформления у них такая же, как и у мужчин, сроки тоже», – уточнил он.

Требования для прохождения службы

Возраст от 18 лет до 65 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)

Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

«Решением Правительства Татарстана было установлено дополнительное пятидневное обучение для кандидатов на контрактную службу. Оно проводится на базе ДОСААФ РТ. Все инструкторы на обучении – участники СВО. Живут кандидаты в палатках, по утрам делают зарядку. На занятиях их учат тактике, передвижению на поле боя, медицине и стрельбе. Кандидатов учат ставить и снимать растяжки, показывают, как выглядят мины и кассетные боеприпасы», – рассказал Владислав Кузнецов.

Обучение проходит в первые пять дней после подписания контракта и исключительно по желанию кандидата. Идет оно до момента отбытия.

«Девушка-инструктор, также участник СВО, рассказывает, как оказывать медицинскую помощь себе, если рядом никого нет. Если ранение получил товарищ, то рассказывает, как помочь ему. Там есть свой инструктор по БПЛА, он говорит о том, как звучат разные беспилотники, как определить, что он летит на атаку, какие движения сделать, чтобы сохранить свою жизнь. Я сам сьездил туда, посмотрел, ребята там учатся, они понимают, что это обучение им поможет. Отбоя нет от желающих, большинство хочет пройти это обучение», – уточнил глава «Батыра».

Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее)

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро)

Бесплатный отдых для детей в лагерях

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными)

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет)

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан

В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Социальные льготы и гарантии для военнослужащих

Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию)

Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы)

Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета)

Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи)

Бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани)

, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани) Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен)

Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно)

Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы)

Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы).

Возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно также по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»