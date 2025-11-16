Аксаков: «Равный доступ к маркетплейсам не должен повысить цены для покупателей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что он поддерживает разработку законопроекта о равном доступе к маркетплейсам для регулирования скидок как для продавцов, так и для покупателей. Его слова приводит «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что важно сохранить специальные условия и скидки, которые приносят выгоду гражданам.

Аксаков отметил, что если этот момент не будет учтен при принятии закона, граждане могут столкнуться с фактическим ростом цен, и условия станут одинаково невыгодными для всех покупателей.

По его словам, вопрос сохранения выгодных условий при равном доступе необходимо обсуждать с участием законодателей, маркетплейсов, банков и регулятора. Он добавил, что процесс уже ведется и наблюдаются определенные подвижки со стороны конкретных маркетплейсов, и выразил уверенность в том, что будет найдено решение.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что банки и маркетплейсы активно обсуждают особенности предоставления финансовых услуг на этих платформах.

Она указала, что иногда выгоднее оплачивать товары картой банка, связанного с маркетплейсом, из-за скидок, и назвала условия конкуренции в платежах «не совсем справедливыми», что привлекает внимание других участников финансового рынка.