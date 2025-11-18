Набиуллина признала рост необоснованных блокировок счетов из-за борьбы с мошенниками

Эльвира Набиуллина

Фото: duma.gov.ru

Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов свидетельствует о «перегибании палки» в борьбе с мошенничеством. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку <…>», – констатировала глава Центробанка (цитата по ТАСС).

Набиуллина признала, что клиентам не всегда объясняли, почему их средства оказались заблокированы. По ее словам, сложившуюся ситуацию пришлось «разруливать», и теперь появились «первые признаки улучшения». «Надеюсь, что эта проблема будет решена», – заключила председатель ЦБ.