news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 ноября 2025 11:35

Набиуллина признала рост необоснованных блокировок счетов из-за борьбы с мошенниками

Читайте нас в
Телеграм
Набиуллина признала рост необоснованных блокировок счетов из-за борьбы с мошенниками
Эльвира Набиуллина
Фото: duma.gov.ru

Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов свидетельствует о «перегибании палки» в борьбе с мошенничеством. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку <…>», – констатировала глава Центробанка (цитата по ТАСС).

Набиуллина признала, что клиентам не всегда объясняли, почему их средства оказались заблокированы. По ее словам, сложившуюся ситуацию пришлось «разруливать», и теперь появились «первые признаки улучшения». «Надеюсь, что эта проблема будет решена», – заключила председатель ЦБ.

читайте также
Дипфейк, «кружки» и фальшивые счета: в МВД назвали распространные схемы мошенников
Дипфейк, «кружки» и фальшивые счета: в МВД назвали распространные схемы мошенников
#блокировка счетов #Мошенничество #финансовая грамотность населения #Эльвира Набиуллина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025