22 мобилизованным из Буинского района РТ помогли получить выплаты

Фото: https://t.me/RanisKamartdinov

В Буинском районе 22 семьи мобилизованных граждан сообщили об отсутствии положенных выплат военнослужащим. Это стало известно во время индивидуальных обходов семей, которые проводит местная администрация. Глава района Ранис Камартдинов поделился этим фактом в своем телеграм-канале.

Руководитель муниципального образования рассказал, что после обхода семей встретился с начальником Казанского высшего военного танкового училища генералом-майором Денисом Кулаковым, который оперативно проверил имеющуюся информацию о начислениях. По сведениям системы танкового училища, все 22 указанных мобилизованных на данный момент получили выплаты.

«Нам предстоит разобраться, почему не все средства были получены. Мы продолжаем эту работу», — сообщил Ранис Камартдинов.

Еженедельно в Буинском районе проходят оперативные совещания по вопросам поддержки мобилизованных и членов их семей. Большая часть информации поступает от родственников бойцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Буинского района навестил мобилизованных земляков в Казани, а Буинский моторный завод изготовил и передал мобилизованным мужчинам тактические армейские инструменты.