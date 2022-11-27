Буинский моторный завод передал мобилизованным тактические армейские инструменты

Буинский моторный завод изготовил и передал мобилизованным мужчинам тактические армейские инструменты, которые необходимы в учении и на службе, — крюки-кошки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Буинского района Ранис Камартдинов.

«Эти металлические изделия также активно используются саперами. Ребята искренне поблагодарили работников завода за специнвентарь, оперативное изготовление и доставку. И я вновь благодарю предприятия района за активное участие в деле поддержки мобилизованных!» — рассказал руководитель.

Всего работниками завода было изготовлено 220 пар больших и маленьких крюков-кошек, об этом их просили сами мобилизованные.

«Хотел бы сказать спасибо всем штамповщикам завода, где я раньше работал, от саперов и буинских ребят», — поблагодарил за помощь мобилизованный житель Буинска.

Ранее мобилизованным буинцам передали от района разгрузочные жилеты, рации, квадрокоптеры, о чем сообщал «Татар-информ».