Глава Буинского района навестил мобилизованных земляков в Казани

Делегация из Буинского района во главе с Ранисом Камартдиновым навестила мобилизованных земляков на полигоне Казанского танкового училища и в «Казань Экспо». О визите глава района рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня обучение проходят 54 мобилизованных из Буинского района, на полигоне находятся 42 парня, в «Казань Экспо» — 12. Гости осмотрели условия проживания ребят и поужинали вместе с ними. «Кормят действительно сытно, вкусно, попробовал сам. Условия хорошие», — рассказал Ранис Камартдинов.

Ребята передали горячий привет родным и близким. А буинцы, в свою очередь, передали им собранную помощь от жителей района.

«Бойцы просили тактические наушники, разгрузки, карабины. До отправки ребят осталась неделя, стараемся обеспечить их всем, о чем просят. Поддержим и наших героев и их семьи. Привезем все, что попросили», — сказал глава.

«Татар-информ» сообщал, что Буинское землячество перечислило 250 тысяч рублей мобилизованным мужчинам.