Глава Бугульмы — о послании Раиса РТ: Готовим программу для борьбы с «кадровым голодом»

Одна из главных точек роста для Бугульминского района — комплектация медицинских кадров. Глава муниципалитета Линар Закиров прокомментировал ситуацию с дефицитом кадров в здравоохранении, которую в своем послании Госсовету РТ затронул Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня, действительно, мы испытываем серьезный кадровый голод в сфере здравоохранения, — отметил Закиров. — Решаем эту задачу через целевое обучение молодых специалистов, через профильные программы набора медиков. Новую программу привлечения в район квалифицированных медицинских работников сейчас разрабатываем и планируем представить до конца года».

Линар Закиров добавил, что в послании были затронуты все основные сферы жизни. По словам главы района, Рустам Минниханов дал подробный анализ социально-экономического положения республики, определил стратегические задачи развития Татарстана.

«Это своего рода ориентир для работы всех уровней власти в республике. Обозначены приоритеты развития по всем направлениям жизни людей. В первую очередь, в части поддержки бойцов в зоне СВО, их семей и близких. Отдельно поблагодарил неравнодушных граждан, чья помощь приносит особый вклад в поддержку страны. В зале присутствовала наша бугульминка Таисия Балаева, которая купила автомобиль УАЗ и передала его в зону СВО», — отметил руководитель района.

Помимо этого, в ходе послания Раис республики обозначил еще один впопрос, важный для Бугульмы. «Это приобретение 400 автобусов для городских и пригородных маршрутов для 13 городов республики. Наша Бугульма — в их числе», — добавил Закиров.

Баба Тая с сыновьями

Глава района напомнил, что следующий год объявлен Годом научно-технологического развития в Республике Татарстан.

«Вижу в этом большой потенциал и для нашего района — для нашей системы образования и светлых умов, которыми по праву гордится Бугульма, для наших предприятий, которые всегда стараются быть на передовой в разработке и внедрении современных решений. Уверен, что тематический год смотивирует нас еще активнее работать в направлении технологического развития родной Бугульмы и родной республики. Обязательно соберем общие идеи от всех желающих принять активное участие в этой работе», — пообещал он.

Закиров отметил, что в целом послание обозначило приоритетные задачи в сфере образования, культуры и спорта, сельском хозяйстве, промышленности и экономике. «Это новые вызовы и задачи, которые помогают республике продолжать развитие. У Татарстана достаточный запас прочности и ресурсов, чтобы двигаться вперед», — резюмировал глава района.