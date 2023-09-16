Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Бугульмы — о послании Раиса РТ: Готовим программу для борьбы с «кадровым голодом»
Одна из главных точек роста для Бугульминского района — комплектация медицинских кадров. Глава муниципалитета Линар Закиров прокомментировал ситуацию с дефицитом кадров в здравоохранении, которую в своем послании Госсовету РТ затронул Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Сегодня, действительно, мы испытываем серьезный кадровый голод в сфере здравоохранения, — отметил Закиров. — Решаем эту задачу через целевое обучение молодых специалистов, через профильные программы набора медиков. Новую программу привлечения в район квалифицированных медицинских работников сейчас разрабатываем и планируем представить до конца года».
Линар Закиров добавил, что в послании были затронуты все основные сферы жизни. По словам главы района, Рустам Минниханов дал подробный анализ социально-экономического положения республики, определил стратегические задачи развития Татарстана.
«Это своего рода ориентир для работы всех уровней власти в республике. Обозначены приоритеты развития по всем направлениям жизни людей. В первую очередь, в части поддержки бойцов в зоне СВО, их семей и близких. Отдельно поблагодарил неравнодушных граждан, чья помощь приносит особый вклад в поддержку страны. В зале присутствовала наша бугульминка Таисия Балаева, которая купила автомобиль УАЗ и передала его в зону СВО», — отметил руководитель района.
Помимо этого, в ходе послания Раис республики обозначил еще один впопрос, важный для Бугульмы. «Это приобретение 400 автобусов для городских и пригородных маршрутов для 13 городов республики. Наша Бугульма — в их числе», — добавил Закиров.
Глава района напомнил, что следующий год объявлен Годом научно-технологического развития в Республике Татарстан.
«Вижу в этом большой потенциал и для нашего района — для нашей системы образования и светлых умов, которыми по праву гордится Бугульма, для наших предприятий, которые всегда стараются быть на передовой в разработке и внедрении современных решений. Уверен, что тематический год смотивирует нас еще активнее работать в направлении технологического развития родной Бугульмы и родной республики. Обязательно соберем общие идеи от всех желающих принять активное участие в этой работе», — пообещал он.
Закиров отметил, что в целом послание обозначило приоритетные задачи в сфере образования, культуры и спорта, сельском хозяйстве, промышленности и экономике. «Это новые вызовы и задачи, которые помогают республике продолжать развитие. У Татарстана достаточный запас прочности и ресурсов, чтобы двигаться вперед», — резюмировал глава района.
Фото предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»