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Раис РТ поручил Муллину, Афанасьеву и Закирову решить дефицит кадров в здравоохранении
Во время ежегодного послания Госсовету Татарстана Раис республики Рустам Минниханов вновь поднял острый вопрос нехватки кадров в системе здравоохранения.
Он подчеркнул, что важнейшей частью системы здравоохранения является первичное звено.
«Отмечу, что здесь по-прежнему сохраняется проблема нехватки кадров. Это приводит к перегрузке имеющегося персонала, что напрямую негативно влияет на качество медицинской помощи», — пояснил Минниханов.
По словам спикера, наиболее остро этот вопрос стоит в Зеленодольском, Нижнекамском и Бугульминском районах.
«Поручаю Министерству здравоохранения республики совместно с главами районов внести предложения по решению вопроса», — сказал Минниханов.
Он также поблагодарил коллективы татарстанских медицинских учреждений за ежедневный труд, профессионализм и любовь к своей работе.
Минниханов добавил, что в республике проводится большая работа по модернизации системы оказания медицинской помощи, освоению высоких медицинских технологий, в том числе трансплантации, охране материнства и детства, увеличению рождаемости и продолжительности жизни.
По словам Раиса РТ, только в текущем году открыты 60 новых объектов, в том числе здание Казанской детской поликлиники № 6; многофункциональная поликлиника в поселке Осиново Зеленодольского района; завершаются работы на Перинатальном центре 7-й Городской клинической больницы Казани.
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