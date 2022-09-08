Глава Белгородской области заявил, что над Белгородом ПВО сбила две ракеты

Над Белгородом противовоздушная оборона уничтожила две ракеты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО», — написал губернатор. По его словам, «жертв и пострадавших нет».

Со ссылкой на оперативные службы Гладков также рассказал о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, на участках по улицам Радиальная и Орлова, а также во 2-м Окраинном переулке найдены осколки. Дополнительную информацию он пообещал раскрыть позже.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. При этом в конце августа руководитель региона сообщил о самовозгорании боеприпасов, сославшись на «эффект линзы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал ответственность Украины за взрывы в Крыму.