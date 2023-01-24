Глава Белгородчины рассказал Путину о женитьбе 42-летнего мобилизованного на 71-летней

В Белгородской области 42-летний мобилизованный резервист женился на 71-летней местной жительнице. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Для женщины свадьба, конечно, одно из главных событий в жизни. Помогли всем», — приводит слова руководителя области Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, о ее завершении заявили 28 октября. Как сообщал Президент РФ Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек. Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заметил, что Татарстан полностью выполнил задание Министерства обороны по частичной мобилизации.