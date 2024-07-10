Глава Бавлов доставил в зону СВО дроны, квадрокоптеры и средства РЭБ

Фото предоставлено Яной Махмутовой

Татарстан входит в число регионов, всегда активно участвующих в миссиях по оказанию помощи действующей армии, и Бавлы — не исключение. На днях из района отправили очередную партию груза. Бойцам доставили всё самое необходимое — от продуктов и одежды до строительных материалов и военной техники.

Почти каждый раз шефскую помощь сопровождает глава Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров.

Фото предоставлено Яной Махмутовой

«Республика взяла шефство над двумя городами — Лисичанском и Рубежным, в этот раз мы окажем помощь жителям этих городов. Две фуры везем именно для них, — пояснил глава Бавлинского района. — И отдельно заезжаем к нашим мобилизованным ребятам и контрактникам в воинские части, которые находятся в Луганской и Донецкой народных республиках. Для наших военнослужащих в этот раз везем те вещи, которые они на обратной связи сами у нас попросили: дроны, квадрокоптеры, РЭБы, антидроновые средства защиты, строительные материалы. Также везем разные бытовые вещи».

Фото предоставлено Яной Махмутовой

В настоящее время груз уже доставлен до места назначения, на очереди — следующая партия.

В Бавлинском районе шефская помощь для военнослужащих оказывается на постоянной основе с начала специальной военной операции. Активно помогают как предприниматели района, так и обычные его жители. Также свою лепту вносят различные социальные учреждения: школы, детские сады, дома культуры.

Фото предоставлено Яной Махмутовой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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