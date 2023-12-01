Глава «АвтоВАЗа»: Серийное производство Lada Iskra начнется в начале 2025 года

«АвтоВАЗ» начнет серийно производить Lada Iskra в самом начале 2025 года, заявил президент компании Максим Соколов. Сборка новой модели стартует на заводе в Тольятти, пишет РИА «Новости». Напомним, ранее российский автопроизводитель планировал запустить производство этой машины в конце 2024-го.

Топ-менеджер также уточнил, что к моменту своего выхода Lada Iskra будет самым массовым и доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе.

Отметим, что на данный момент в модельную линейку «АвтоВАЗа» входят Vesta, Largus, Granta и Niva.

Ранее сообщалось, когда российская автомобильная компания может начать выпуск Lada бизнес-класса для чиновников.

Также «Татар-информ» писал, что «Автоваз» выплатит 60 млрд рублей за утильсбор в 2023 году.