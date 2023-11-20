«Автоваз» выплатит 60 млрд рублей за утильсбор в 2023 году

60 млрд рублей потратит «Автоваз», чтобы оплатить утильсбор за IV квартал 2022 года и I-III кварталы 2023-го. Об этом заявил глава Волжского автозавода Максим Соколов, пишет ТАСС.

По словам спикера, компания оплатит этот сбор уже в декабре, согласно финансовому плану.

При этом, по предварительной оценке, в 2024 году оплата утильсбора может обойтись компании примерно в 80 млрд рублей. Соколов уточнил, что все будет зависеть от объемов производства.

Напомним, что в 2022-м в России отсрочили уплату утильсбора, чтобы поддержать автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты. В итоге новый срок оплаты данного сбора за вышеупомянутый срок – до 15 декабря 2023-го. Как сказали в Правительстве РФ, такая мера поможет решить проблемы дефицита оборотных средств и создать запас комплектующих, благодаря которому линия производства будет работать бесперебойно.