«Автоваз» рассказал, когда может начать выпуск Lada бизнес-класса для чиновников

Седан бизнес-класса для чиновников Lada Aura «Автоваз» может начать производить в сентябре 2024-го. Такое заявление сделал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак. Его слова приводит ТАСС.

Также спикер сообщил, что в ближайшие два года в планах компании – запуск нескольких новых моделей. Например, в 2024-м «Автоваз» в Ижевске выпустит электромобиль e-Largus. Через год, в 2025-м, завод планирует представить новую модель Lada Iskra - самый доступный авто на рынке. Конец 2025-го может стать временем выпуска городского кроссовера Lada B+ Cross на платформе Vesta.

Напомним, Lada Aura представили еще в июне этого года в рамках выставки в Сочи. Благодаря удлинению авто у пассажиров заднего ряда появилось еще 25 см дополнительного пространства. Объем двигателя машины – 1,8 литра, мощность «сердца автомобиля» - 122 лошадиные силы.