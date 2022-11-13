Глава Альметьевского района приготовил в Казани 400 кг плова для мобилизованных

Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов находится на полигоне Казанского танкового училища. В качестве угощения для мобилизованных земляков на полигоне было приготовлено пять больших казанов плова — это 400 кг, или 1,5 тыс. порций, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Тимур Нагуманов пообщался с ребятами и показал бытовые условия на полигоне. Так, здесь появились стиральные машины и сушильный комплекс. «Здесь реально тепло, даже камера запотевает. Бытовые условия, как сами ребята отзываются, все лучше и лучше», — рассказал мэр города.

Удивило Нагуманова и то, что даже на полигоне в палаточном лагере есть место фастфуду.

«Но ребята говорят, что ходят в этот ларек не часто, потому что кормят действительно хорошо», — сообщил Нагуманов.

Также альметьевские артисты подготовили для мобилизованных земляков концерт. На сцене выступили трио «Каприсс», Бибинур Маликова, поппури на песни «Любэ» исполнил дуэт баянистов Ильнура Булатова и Андрея Спиридонова.

«Все мы прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации больше всех волнуются близкие и родные люди, семьи и друзья. Они волнуются и с тревогой смотрят в будущее, но именно их выдержка и любовь — это главный стимул для солдата! Их поддержка, простые человеческие слова будут незримым мостом с родной землей, с родным домом. Родственные чувства родителей, жен, братьев, сестер и детей — это самое мощное оружие в руках защитника Отечества! Дорогие мужчины, будьте уверены, у вас надежный и несокрушимый тыл, где вас ждут, верят и очень сильно любят!» — обратились ведущие концерта к солдатам.

Помимо этого, мобилизованным привезли тактические рюкзаки со всем необходимым, медикам в палатку — генератор. «Своих не бросаем!» — отметил глава.

Ранее Тимур Нагуманов поделился впечатлениями о своей поездке на пункт сбора военнослужащих, организованный в «Казань Экспо». Условия для проходящих военную подготовку мобилизованных он назвал «слегка тепличными».

Напомним, ранее мобилизованные пожаловались на бытовые условия в пункте сбора на базе Казанского танкового училища. В ответ Президент РТ Рустам Минниханов призвал проверить жалобы и создать для военнослужащих все необходимые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания.