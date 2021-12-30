Глава Альметьевска исполнил новогодние желания двух детей на «Елке желаний»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты двоих юных альметьевцев — девятилетней Алины Зуфаровой и ее 14-летнего брата Амира Зуфарова.

Алина мечтала об электронном планшете для рисования, а Амир — о портативной аудио системе. Тимур Нагуманов навестил семью и выступил в роли помощника Деда Мороза.

«„Елка желаний“ — это возможность подарить чудо и радость детям, семьи которых находятся в непростой ситуации. В фойе здания исполкома установлена елка, на ней размещены открытки с информацией о ребенке: имя ребенка, возраст и желаемый подарок», — рассказал Нагуманов в прямом эфире в Instagram.

На помощь добрым волшебникам приходят волонтеры, которые дежурят возле елки. Они могут подсказать, какую открытку с желанием можно выбрать на определенную сумму, которой обладает даритель.

В общей сложности на елке было развешено 400 открыток.

«Из 400 открыток, на сегодняшний день, осталось 98. Любой желающий может воплотить желание ребенка в реальность. Давайте вместе дарить новогоднее чудо нашим детям! Уверен, что среди нас есть много добрых людей, готовых в этом поучаствовать», — призвал градоначальник.

Сегодня елка в исполкоме Альметьевска работает последний день.

Елка желаний осуществляется по инициативе Президента России Владимир Путина.Он уже исполнил новогоднее желание школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», а также мечту тяжелобольного мальчика из Бурятии, который хотел побыть пожарным. Семье 14-летнего Марка из Подмосковья Президент России помог решить квартирный вопрос.